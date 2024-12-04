В Киеве привлекли к ответственности водителя, которая перегородила движение для других авто — фото

Водитель автомобиля Audi нарушила правила стоянки и преградила движение для других автомобилей.

В Киеве полицейские обнаружили нарушителей, которые оставили свои автомобили в неотведенных для этого местах.

Как сообщила патрульная полиция Киева, один из случаев произошел в Голосеевском районе, где водитель автомобиля Toyota припарковала свой автомобиль на месте, предназначенном для лиц с инвалидностью. Инспекторы вынесли на гражданку постановление по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью) КУоАП.

Другое событие произошло в Подольском районе. Там водитель автомобиля Audi нарушила правила стоянки и преградила движение для других автомобилей. Полицейские вынесли на гражданку постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил стоянки, что создало препятствие другим участникам дорожного движения) КУоАП.

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