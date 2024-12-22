В Броварах под Киевом обломки шахеда упали на крышу многоэтажки — в ГСЧС показали фото последствий

В результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-этажного жилого дома.

В ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину дронами. В Броварах в Киевской области обломки беспилотника упали на многоэтажку.

«Сегодня около 00:45 в результате вражеской атаки БПЛА произошло возгорание крыши одной из многоэтажек в городе Бровары. На место оперативно прибыли спасатели. Пожар удалось быстро локализовать. Жителей дома эвакуировали. В настоящее время информации о пострадавших не поступало», - сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

В ГСЧС отмечают, что в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного жилого дома.

Спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Пожар ликвидирован на площади 30 кв. Жертв и потерпевших нет.

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