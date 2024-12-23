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В Киеве наказали водителя Lexus, который проехался полосой общественного транспорта — видео

07:18, 23 декабря 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя.
В Киеве наказали водителя Lexus, который проехался полосой общественного транспорта — видео
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В Киеве на проспекте Леся Курбаса наказали водителя Lexus, который проехался полосой общественного транспорта

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы догнали и остановили водителя, провели с водителем профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 17.1 ПДД Украины на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе.

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Национальная полиция Киев

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