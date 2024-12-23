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Причиной масштабной кибератаки на госреестры Минюста мог быть фишинг и подкуп работников с доступом, – депутат Александр Федиенко

10:57, 23 декабря 2024
Председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко отметил, что атака была хорошо подготовлена, а вход произошел с аккаунта наивысшего уровня.
Причиной масштабной кибератаки на госреестры Минюста мог быть фишинг и подкуп работников с доступом, – депутат Александр Федиенко
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Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. В результате атаки временно приостановлена ​​работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

Причиной масштабной кибератаки на государственные реестры мог быть как фишинг, так и подкуп работников, которые имели доступ к этим реестрам. Об этом заявил глава подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации Александр Федиенкосообщает "Радио Свобода".

По его словам, проведенная атака была хорошо подготовлена. Также известно, что вход произошел с аккаунта высочайшего уровня.

Депутат объяснил, что для осуществления такой атаки враг мог привлечь к сотрудничеству работника учреждения. Кроме того, могла быть использована сложная схема с занесением флешки во внутренний периметр организации для дальнейшего ее подключения.

"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, возможно работающих с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую возможно было сделать с учетом достаточной системной организации", - сказал Федиенко.

Также он добавил, что базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных - ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две - они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", - подчеркнул Федиенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минюст в своем письме указал, что территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр, а нотариусы , доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе согласии родителей на выезд ребенка за границу.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Также Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Добавим, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Еще в Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

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