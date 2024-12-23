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Причиною масштабної кібератаки на держреєстри Мін'юсту міг бути фішинг і підкуп працівників з доступом, – депутат Олександр Федієнко

10:57, 23 грудня 2024
Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі Олександр Федієнко зазначив, що атака була добре підготовленою, а вхід стався із акаунту найвищого рівня.
Причиною масштабної кібератаки на держреєстри Мін'юсту міг бути фішинг і підкуп працівників з доступом, – депутат Олександр Федієнко
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Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.  Внаслідок атаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів. Про це заявив голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації Олександр Федієнко, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, проведена атака була добре підготовленою. Також відомо, що вхід стався із акаунту найвищого рівня.

Депутат пояснив, що для здійснення такої атаки ворог міг залучити до співпраці працівника установи. Крім того, могла бути використана складна схема із занесенням флешки у внутрішній периметр організації для подальшого її підключення.

"Тут може бути фішинг комп’ютерів усіх працівників, які, можливо, працюють із закритим контуром, дистанційно, що в принципі заборонено. Тому це точно не Вася, Петя і хтось ще. Це чітко, круто спланована кібернетична атака, яку можливо було зробити з урахуванням достатньо системної організації", - сказав Федієнко.

Також він додав, що бази даних вдалось зберегти, тому реєстри можна відновити.

"Якщо у них збереглися десь образи (архів даних - ред.), що, я сподіваюсь, є добре. Мені підтвердили цю інформацію з закритих джерел, я думаю, що тиждень-два - вони почнуть поступово-поступово відновлюватися", - наголосив Федієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінюст в своєму листі вказав, що територіальні органи Міністерства юстиції не повинні застосовувати заходи впливу, встановлені законодавством, до нотаріусів за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру, а нотаріуси продовжать посвідчувати заповіти, довіреності та справжність підпису на документах, у тому числі на згоді батьків на виїзд дитини за кордон.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Додамо, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

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мінюст кібератака

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