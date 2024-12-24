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Все, что нам нужно – мирно жить на своей земле, – Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, видео

17:21, 24 декабря 2024
Мы во второй раз отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единственная страна, – Владимир Зеленский записал поздравления с Рождеством.
Все, что нам нужно – мирно жить на своей земле, – Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, видео
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Президент Владимир Зеленский записал поздравления для украинцев в канун Рождества. Он подчеркнул, что наша страна во второй раз отмечает Рождество в одну дату как одна большая семья.

Зеленский призвал каждого человека в мире, который услышит "Щедрик", вспомнить об Украине, о том, как он борется за главный символ Рождества, за надежду и победу жизни.

Президент подчеркнул, что божественная музыка, написанная в Покровске, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между украинцами и их врагом.

"Я поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Пусть в наших душах царит свет веры, сердца наполнит свет надежды, а каждый дом - любовь и изобилие. Пусть Господь хранит вас, ваши семьи, нашу Украину".

Пусть с его помощью исчезнет все зло, которое пришло в наш дом. А вместо него будут добро и справедливость. Да будет мир и достаток. И чтобы каждый ребенок был здоров. Обрадовался подаркам. Улыбнулся. Несмотря на все, почувствовал этот праздник. И будет самое ценное – когда сияют от счастья детские глаза. Именно то, за что мы боремся. Именно то, за что молимся. Именно то, чего мы заслужили", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский Рождество

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