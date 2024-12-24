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Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, — Зеленський привітав українців з Різдвом, відео

17:21, 24 грудня 2024
Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна, — Володимир Зеленський записав привітання з Різдвом.
Все, що нам треба, – мирно жити на своїй землі, — Зеленський привітав українців з Різдвом, відео
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Президент Володимир Зеленський записав привітання для українців напередодні Різдва. Він підкреслив, що наша країна вдруге святкуєРіздво в одну дату як одна велика сім’я.

Зеленський закликав кожну людину у світі, яка почує "Щедрика", згадати за Україну, за те, як вона бореться за головний символ Різдва, за надію і перемогу життя.

Президент підкреслив, що божественна музика, написана у Покровську, і те зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, в чому різниця між українцями та їхнім ворогом.

"Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім – любов і достаток. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нашу Україну.

Хай із його допомогою зникне все те зло, що прийшло в наш дім. А замість нього будуть добро й справедливість. Хай буде мир і достаток.

І щоб кожна дитина була здоровою. Зраділа подарункам. Усміхнулась. Попри все відчула це свято. І хай буде найцінніше – коли сяють від щастя дитячі очі. Саме те, за що ми боремось. Саме те, за що молимось.Саме те, на що ми заслужили", - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський Різдво

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