Практика судов
  1. В Украине

Законно ли установить в коллективном договоре пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей

07:36, 13 января 2025
Законодательством не запрещено, если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения для совместителей.
Законно ли установить в коллективном договоре пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объясняет, законно ли включить в коллективный договор пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей.

Законодательством не запрещено (соответственно это не будет нарушением), если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения или поощрения для совместителей иные, чем для работников, работающих по основному месту работы.

Главное, чтобы выполнялась норма ст. 16 Кодекса законов о труде Украины о том, что условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с действующим законодательством и соглашениями положение работников, недействительны.

Это означает, что совместители не могут быть ограничены в тех выплатах, гарантированных законом, однако они могут быть ограничены в тех выплатах, которые работодатель предоставляет работникам по собственному решению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми его подчиненных с военной службы

Суд решил, что офицер не занимался воспитанием военнослужащих и не следил за морально-психологическим состоянием в подразделении.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

Полиция дважды подряд оштрафовала водителя за указатели поворота красного цвета, но суд с действиями полиции не согласился

Суд отметил, что если не было переоборудования автомобиля, а сам автомобиль имеет надлежащий сертификат соответствия, то полиция не может штрафовать водителей за указатели поворотов красного цвета.

17-летние призывники за границей теперь смогут дистанционно встать на военный учет — Рада приняла закон

При достижении 17 лет призывники с 1 января по 31 июля смогут встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК — принят закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео