Львовское предприятие по продаже мясных продуктов избежало уплаты 3,8 млн грн налогов

Предприятие за счет схемы реализации товаров рисковым фирмам уклонилось от уплаты налога на прибыль.

Во Львовской области предприятие по продаже мяса и морепродуктов уклонилось от уплаты налогов на сумму 3,8 млн грн, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что директор одного из львовских обществ, основной деятельностью которого является торговля мясными продуктами и рыбой, в 2022 году уклонился от уплаты налога на прибыль.

В частности, в бухгалтерском и налоговом учете были отражены финансовые операции по реализации товаров рисковым субъектам хозяйственной деятельности на более 21 млн грн, которые на самом деле не происходили. Также предприятием не был удержан налог с вышеуказанной суммы.

Таким образом, в результате таких действий в Государственный бюджет Украины не поступило более 3,8 млн грн налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования по уголовному производству, зарегистрированному по ч. 1 ст. 212 УК Украины, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

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