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Львовское предприятие по продаже мясных продуктов избежало уплаты 3,8 млн грн налогов

07:18, 13 января 2025
Предприятие за счет схемы реализации товаров рисковым фирмам уклонилось от уплаты налога на прибыль.
Львовское предприятие по продаже мясных продуктов избежало уплаты 3,8 млн грн налогов
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Во Львовской области предприятие по продаже мяса и морепродуктов уклонилось от уплаты налогов на сумму 3,8 млн грн, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что директор одного из львовских обществ, основной деятельностью которого является торговля мясными продуктами и рыбой, в 2022 году уклонился от уплаты налога на прибыль.

В частности, в бухгалтерском и налоговом учете были отражены финансовые операции по реализации товаров рисковым субъектам хозяйственной деятельности на более 21 млн грн, которые на самом деле не происходили. Также предприятием не был удержан налог с вышеуказанной суммы.

Таким образом, в результате таких действий в Государственный бюджет Украины не поступило более 3,8 млн грн налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования по уголовному производству, зарегистрированному по ч. 1 ст. 212 УК Украины, причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

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прокуратура налоги

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