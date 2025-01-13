Львівське підприємство з продажу м'ясних продуктів уникло сплати 3,8 млн грн податків

Підприємство завдяки схемі реалізації товарів ризиковим фірмам ухилилось від сплати податку на прибуток.

Фото: БЕБ

На Львівщині підприємство з продажу мʼяса та морепродуктів ухилилося від сплати податків на суму 3,8 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що директор одного з львівських товариств, основною діяльністю якого є торгівля м’ясними продуктами та рибою, протягом 2022 року ухилився від сплати податку на прибуток.

Зокрема, у бухгалтерському та податковому обліку було відображено фінансові операції з реалізації товарів ризиковим суб’єктам господарської діяльності на понад 21 млн грн, які насправді не відбувались. Також підприємством не було утримано податок з вищезазначеної суми.

Таким чином, в результаті таких дій до Державного бюджету України не надійшло понад 3,8 млн грн податку на прибуток.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого за ч. 1 ст. 212 КК України, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.

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