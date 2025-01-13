Чи законно встановити у колективному договорі пункт про обмеження деяких виплат для сумісників

Законодавством не заборонено, якщо роботодавець встановить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим договором, окремі обмеження для сумісників.

Державна служба з питань праці пояснює, чи законно включити до колективного договору пункт про обмеження деяких виплат для сумісників.

Законодавством не заборонено (відповідно це не буде порушенням), якщо роботодавець установить колективним договором чи іншим окремим нормативним актом або трудовим договором окремі обмеження чи заохочення для сумісників інші, ніж для працівників, які працюють за основним місцем роботи.

Головне, щоб виконувалася норма ст. 16 Кодексу законів про працю України про те, що умови колективного договору, які погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Це означає, що сумісники не можуть бути обмежені у тих виплатах, які гарантовані законом, проте вони можуть бути обмежені у тих виплатах, які роботодавець надає працівникам за власним рішенням.

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