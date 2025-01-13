В Киеве стычка между домашними любимцами мужчин закончилась стрельбой, фото

Выгул собак закончился стрельбой в Голосеевском районе.

Выгул собак в Голосеевском районе столицы закончился стрельбой. Как указывают в полиции Киева, стычка сначала возникла между домашними питомцами, а затем между их хозяевами. Во время конфликта один из участников выстрелил другому в лицо из травматического оружия, причинив ранения. Мужчину госпитализировали в больницу.

Полицейские установили, что во время выгула собак в одном из дворов между местными жителями возник конфликт, приведший к стрельбе.

«В ходе ссоры, возникшей на почве стычки между собаками, один из мужчин достал из своей сумки оружие травматического действия и произвел выстрел в лицо своего оппонента, после чего с места происшествия скрылся. В результате выстрела 30-летний пострадавший получил телесное повреждение в виде сквозной огнестрельной раны нижней губы», - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 53-летнего мужчину. Во время проведения безотлагательного обыска жилья полицейские изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Согласно санкции инкриминируемой статьи, за совершенное подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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