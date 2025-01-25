В Ровенской области в ДТП погиб полуторамесячный малыш — водитель сбил коляску с ребенком, фото

От удара мальчик выпал из коляски и получил тяжелые травмы, в результате чего умер в больнице.

В городе Вараш в Ровенской области 49-летнему водителю объявили подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть младенца. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что 21 января этого года водитель автомобиля Dacia Logan во время движения проявил невнимательность и вызвал ДТП по ул. Парковой в Вараше. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил детскую коляску, с которой переходила дорогую местная жительница. От удара полуторамесячный мальчик выпал из трубки и от полученных травм скончался в тот же день в больнице.

Водителю сообщили о подозрении, что сейчас решается вопрос избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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