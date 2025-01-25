Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині в ДТП загинув півторамісячний малюк — водій збив візок із дитиною, фото

07:54, 25 січня 2025
Від удару хлопчик випав з візочку та отримав важкі травми, внаслідок чого помер у лікарні.
На Рівненщині в ДТП загинув півторамісячний малюк — водій збив візок із дитиною, фото
Фото: прокуратура Рівненської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Вараш на Рівненщині 49-річному водію оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть немовляти. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 21 січня цього року водій автомобіля Dacia Logan під час руху проявив неуважність та спричинив ДТП по вул. Парковій у Вараші. На нерегульованому пішохідному переході він збив дитячий візок, з яким переходила дорогу місцева жителька. Від удару півторамісячний хлопчик випав з люльки та від отриманих травм помер того ж дня у лікарні. 

Водієві повідомили про підозру, наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок оптимізації процесів і витрат у міністерствах, відомствах та агентствах

Оптимізація процесів потрібна зокрема для скорочення витрат у центральних органах виконавчої влади.

«Провалили роботу»: Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника

«Я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу із закупівель озброєння: подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує» — Рустем Умєров.

Тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР – голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк

Як підкреслила Олена Шуляк, головним антикорупційним органом переважна більшість громадян вважає поліцію, і тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР.

Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Русинчук
    Микола Русинчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді