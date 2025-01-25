На Рівненщині в ДТП загинув півторамісячний малюк — водій збив візок із дитиною, фото

Від удару хлопчик випав з візочку та отримав важкі травми, внаслідок чого помер у лікарні.

Фото: прокуратура Рівненської області

У місті Вараш на Рівненщині 49-річному водію оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть немовляти. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 21 січня цього року водій автомобіля Dacia Logan під час руху проявив неуважність та спричинив ДТП по вул. Парковій у Вараші. На нерегульованому пішохідному переході він збив дитячий візок, з яким переходила дорогу місцева жителька. Від удару півторамісячний хлопчик випав з люльки та від отриманих травм помер того ж дня у лікарні.

Водієві повідомили про підозру, наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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