Можно ли сокращать штат работников во время военного положения — ответ Гоструда

Во время военного положения работодатель по своей инициативе может уволить работника в период его временной нетрудоспособности, а также во время отпуска.

Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, возможно ли во время действия военного положения проводить сокращение штата или численность работников.

Законодательством о труде не установлены ограничения по запрету сокращения работников негосударственных предприятий, учреждений и организаций в период военного положения.

При этом в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​истечения временной нетрудоспособности, указанным в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

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