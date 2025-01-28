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Как зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, если потерян документ

19:52, 28 января 2025
В Минюсте пояснили, что если документ потерян, поврежден или испорчен, необходимо обратиться к государственному регистратору с заявлением о регистрации права собственности.
Как зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, если потерян документ
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объясняет, как зарегистрировать право собственности на недвижимое имущество, если потерян документ.

Що таке державна реєстрація прав?

Це офіційне підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення прав на нерухомість шляхом внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Що робити у випадку втрати документа?

1. Якщо документ втрачено, пошкоджено або зіпсовано, необхідно звернутися до державного реєстратора із заявою про реєстрацію права власності.

2. Реєстратор перевірить:

- Наявність зареєстрованих прав у Державному земельному кадастрі (для земельних ділянок),

- Дані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно (для об’єктів закінченого або незавершеного будівництва),

- Відомості на паперових носіях у бюро технічної інвентаризації (реєстрових книгах, реєстраційних справах).

3. Якщо права підтверджено, відомості вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із позначкою про втрату документа. У разі відсутності підтвердження державний реєстратор змушений відмовити.

Які документи можуть бути втрачені?

Найпоширеніші документи, що посвідчують право власності або інші речові права:

  • Державний акт на право власності чи постійного користування земельною ділянкою;
  • Свідоцтво про право власності на нерухоме майно;
  • Нотаріально посвідчені договори (купівлі-продажу, дарування, міни тощо);
  • Свідоцтво про право на спадщину;
  • Інші документи, що підтверджували право власності відповідно до законодавства.

Якщо документ втрачено після того, як записи було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, жодних додаткових дій вчиняти не потрібно.

Зареєстровані права підтверджуються інформацією з реєстру. Адміністративний збір за реєстрацію у випадку втрати документа не стягується.

Реєстрація проводиться за місцезнаходженням нерухомого майна, але в окремих випадках це можна зробити незалежно від його розташування (згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.06.2023 № 2179/5).

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минюст

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