Чи можна скорочувати штат працівників під час воєнного стану — відповідь Держпраці

Під час воєнного стану роботодавець за власної ініціативи може звільнити працівника у період його тимчасової непрацездатності, а також під час відпустки.

Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи можливо під час дії воєнного стану проводити скорочення штату або чисельності працівників.

Законодавством про працю не встановлено обмежень щодо заборони скорочення працівників недержавних підприємств, установ та організацій у період воєнного стану.

При цьому у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

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