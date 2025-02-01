В результате взрыва в Ровенском ТЦК погиб один человек и еще шесть пострадали — первые подробности, фото

Полиция подтвердила, что взрыв прогремел в помещении ТЦК.

Как мы писали, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди. Первые подробности инцидента рассказали в полиции.

Происшествие случилось в 16:15. Пока известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения.

Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.

Больше деталей сообщат позже.

В Телеграм-каналах публикуют фото поврежденного здания Ровенского ТЦК.

В Ровенском ТЦК уже тоже прокомментировали произошедшее. Там отметили, что территория оцеплена для обеспечения безопасности, информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются.

"Сегодня около 16:00 в помещении Ровенского областного ТЦК и СП произошел взрыв. На месте происшествия работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений от компетентных органов", - заявили в ТЦК.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК.

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