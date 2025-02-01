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Не работает горячая линия полиции и сервисных центров МВД – в специальной базе «Армор» произошел сбой

18:44, 1 февраля 2025
В специальной базе «Армор», содержащей информацию о правонарушителях и уклонистах, произошел сбой, — СМИ.
Не работает горячая линия полиции и сервисных центров МВД – в специальной базе «Армор» произошел сбой
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Масштабный сбой произошел в работе специальной базы розыска МВД Украины "Армор", содержащей информацию обо всех правонарушителях и уклонистах. Об этом пишет издание "Телеграф".

Отмечается, что из-за сбоя пострадала горячая линия "102" и сервисные центры МВД.

Полиция временно не может проверять информацию о разыскиваемых лицах и уклонистах, а сервисные центры МВД потеряли доступ к базам данных граждан.

"Армор" — это глобальная база данных, в которую внесены все правонарушители и, в частности, украинцы, нарушившие военный учет. Благодаря этой электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.

Пока в полиции официально не комментируют сбой в работе "Армор".

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МВД сервисный центр МВД

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