Линия «102» и система сервисных центров МВД работают в штатном режиме — в Нацполиции опровергли информацию о сбое

Никакие масштабные сбои не зафиксированы, - заявили в Нацполиции.

В Национальной полиции сообщили, что никаких сбоев в работе специальной базы "Армор" не зафиксировано. Напомним, что ранее в СМИ сообщали, что из-за сбоя пострадала горячая линия "102" и сервисные центры МВД.

"Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано. Аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД", - заявили в полиции.

Отметим, что "Армор" — это глобальная база данных, в которую внесены все правонарушители и, в частности, украинцы, нарушившие военный учет. Благодаря этой электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.

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