Практика судів
  1. В Україні

Лінія «102» та система сервісних центрів МВС працюють у штатному режимі, — у Нацполіції спростували інформацію про збій

19:22, 1 лютого 2025
Жодних масштабних збоїв не зафіксовано, - заявили у Нацполіції.
Лінія «102» та система сервісних центрів МВС працюють у штатному режимі, — у Нацполіції спростували інформацію про збій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній поліції повідомили, що жодних збоїв у роботі спеціальній базі «Армор» не зафіксовано. Нагадаємо, що раніше у ЗМІ повідомляли, що  через збій постраждала гаряча лінія "102" та сервісні центри МВС.

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", - заявили у поліції.

Зазначимо, що "Армор" — це глобальна база даних, до якої внесено всіх правопорушників і, зокрема, українців, які порушили військовий облік. Завдяки цій електронній системі патрульна поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Національна поліція МВС поліція сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі

Раніше цей спільний законопроект анонсували у правоохоронному комітеті Ради та комітеті з питань нацбезпеки.

У Мінсоцполітики запевняють, що запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків

Внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО – зазначили у Мінсоцполітики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду