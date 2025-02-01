Лінія «102» та система сервісних центрів МВС працюють у штатному режимі, — у Нацполіції спростували інформацію про збій

Жодних масштабних збоїв не зафіксовано, - заявили у Нацполіції.

У Національній поліції повідомили, що жодних збоїв у роботі спеціальній базі «Армор» не зафіксовано. Нагадаємо, що раніше у ЗМІ повідомляли, що через збій постраждала гаряча лінія "102" та сервісні центри МВС.

"Спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. Жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС", - заявили у поліції.

Зазначимо, що "Армор" — це глобальна база даних, до якої внесено всіх правопорушників і, зокрема, українців, які порушили військовий облік. Завдяки цій електронній системі патрульна поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону.

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