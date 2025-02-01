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Не працює гаряча лінія поліції та сервісних центрів МВС — у спеціальній базі «Армор» стався збій

18:44, 1 лютого 2025
У спеціальній базі «Армор», яка містить інформацію про правопорушників та ухилянтів, стався збій, — ЗМІ.
Не працює гаряча лінія поліції та сервісних центрів МВС — у спеціальній базі «Армор» стався збій
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Масштабний збій стався в роботі спеціальної бази розшуку МВС України "Армор", яка містить інформацію про всіх правопорушників та ухилянтів. Про це пише видання "Телеграф". 

Зазначається, що через збій постраждала гаряча лінія "102" та сервісні центри МВС.

Поліція тимчасово не може перевіряти інформацію про розшукуваних осіб та ухилянтів а сервісні центри МВС втратили доступ до баз даних громадян.

"Армор" — це глобальна база даних, до якої внесено всіх правопорушників і, зокрема, українців, які порушили військовий облік. Завдяки цій електронній системі патрульна поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону.

Поки у поліції офіційно не коментують збій у роботі "Армор".

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МВС сервісний центр МВС

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