Житель Хмельницкого получил условный срок за попытку переправы уклониста за границу

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, согласно которому он полностью признает свою виновность и обязуется перечислить 211 960 гривен на ВСУ.

Источник фото: Новини Хмельницького «Є»

В Хмельницкой области суд избрал наказание 27-летнему жителю областного центра, который организовал пешую переправку военнообязанного через государственную границу вне пунктов пропуска. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Засуджений двічі зустрічався із замовником у центрі міста. Під час першої зустрічі він детально роз'яснив свій план незаконної переправи та озвучив ціну послуги. Під час другої зустрічі отримав від замовника 7 тисяч доларів.

22 січня 2025 року між прокурором і обвинуваченим за участі захисника була укладена угода про визнання винуватості у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно з якою він повністю визнає свою винуватість та зобов’язується добровільно перерахувати заставу в розмірі 211 960 гривень на спеціальний рахунок ЗСУ.

Сторони погодили призначити покарання за ч. 3 ст. 332 КК України із застосуванням ст. 69 КК України (Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено законом) у виді позбавлення волі на строк 5 років, без конфіскації майна із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із організацією, забезпеченням та здійсненням контрольно-пропускного режиму під час перетину державного кордону України на строк 3 роки, але передбачити звільнення від його відбування з іспитовим терміном.

Хмельницький міськрайонний суд переконався, що угоду сторони уклали добровільно, тобто вона не є наслідком застосування насильства, примусу, чи погроз.

Суд також взяв до уваги те, що чоловік вперше притягується до кримінальної відповідальності, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, щиро розкаявся у вчиненому, вчинив його внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, виявив добровільну згоду на внесення застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, позитивно характеризується, є особою молодого віку, що пом'якшує покарання і дає підстави застосувати статті 69 і 75 КК України.

Укладену між прокурором та обвинуваченим угоду суд затвердив та призначив молодику покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років, без конфіскації майна, із позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.

Водночас суд звільнив від його відбування з іспитовим терміном тривалістю два роки і шість місяців.

Обвинувачений зобов’язаний сплатити на користь державного бюджету процесуальні витрати за проведення експертиз у розмірі 6058 гривень.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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