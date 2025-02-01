Внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК загинула одна людина та ще шість постраждали — перші подробиці, фото

Поліція підтвердила, що вибух пролунав у приміщенні ТЦК.

Фото: поліція

Як ми писали, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди. Перші подробиці інциденту розповіли у поліції.

Зазначається, подія сталася о 16:15. Наразі відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.

У Телеграм-каналах публікують фото пошкодженої будівлі Рівненського ТЦК.

У Рівненському ТЦК вже теж прокоментували подію. Там зазначили, що територію оточено для забезпечення безпеки, інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовуються.

"Сьогодні близько 16.00 у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", - заявили у ТЦК.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.