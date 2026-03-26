Де і як зареєструвати дитину після народження — повний гід для батьків

Які строки встановлені, які документи потрібні та куди звертатися для оформлення свідоцтва про народження.

Після народження дитини батькам важливо не лише подбати про догляд за немовлям, а й оформити його перший офіційний документ — свідоцтво про народження. У Міністерстві юстиції пояснили, як проходить державна реєстрація, які строки встановлені та які документи потрібно підготувати.

Державна реєстрація народження є обов’язковою процедурою, яка забезпечує дитині офіційне визнання державою та доступ до прав і соціальних гарантій. За її результатами формується актовий запис у Державному реєстрі актів цивільного стану та видається свідоцтво про народження.

Що передбачає реєстрація

Під час реєстрації одночасно визначається походження дитини та присвоюються її прізвище, ім’я і по батькові.

Хто може подати заяву

Заяву подають батьки. Якщо вони не можуть цього зробити, звернутися можуть родичі, інші особи або представник медичного закладу, де народилася або перебуває дитина.

Строки реєстрації

Закон передбачає, що зареєструвати народження необхідно не пізніше одного місяця з дня народження дитини.

Куди звертатися

Оформити реєстрацію можна:

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС);

у виконавчому органі місцевої ради;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у дипломатичній установі України за кордоном.

Під час воєнного стану звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦС незалежно від місця проживання.

Які документи потрібні

Підставою для реєстрації є:

медичний висновок про народження або медичне свідоцтво (форма №103/о);

у окремих випадках — медична довідка про перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров’я;

документи, видані за кордоном, — за умови їх належної легалізації.

Також необхідно пред’явити паспорти батьків або заявника. Якщо документи відсутні, реєстрацію можуть провести на підставі рішення суду.

Документи іноземною мовою подаються разом із перекладом українською, засвідченим у встановленому порядку.

Онлайн-реєстрація

Батьки можуть скористатися комплексною послугою «єМалятко», яка дозволяє зареєструвати народження онлайн та одночасно оформити до дев’яти пов’язаних державних послуг.

У Мін’юсті наголошують: реєстрація народження — це не формальність, а необхідний крок для набуття дитиною правового статусу та доступу до державних гарантій.

