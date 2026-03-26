Где и как зарегистрировать ребенка после рождения — полный гид для родителей

Какие сроки установлены, какие документы нужны и куда обращаться для оформления свидетельства о рождении.

После рождения ребенка родителям важно не только позаботиться о уходе за младенцем, но и оформить его первый официальный документ — свидетельство о рождении. В Министерстве юстиции объяснили, как проходит государственная регистрация, какие сроки установлены и какие документы необходимо подготовить.

Государственная регистрация рождения является обязательной процедурой, которая обеспечивает ребенку официальное признание государством и доступ к правам и социальным гарантиям. По ее результатам формируется актовая запись в Государственном реестре актов гражданского состояния и выдается свидетельство о рождении.

Что предусматривает регистрация

Во время регистрации одновременно определяется происхождение ребенка и присваиваются его фамилия, имя и отчество.

Кто может подать заявление

Заявление подают родители. Если они не могут этого сделать, обратиться могут родственники, другие лица или представитель медицинского учреждения, где родился или находится ребенок.

Сроки регистрации

Закон предусматривает, что зарегистрировать рождение необходимо не позднее одного месяца со дня рождения ребенка.

Куда обращаться

Оформить регистрацию можно:

в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС);

в исполнительном органе местного совета;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Во время военного положения обратиться можно в любой орган ДРАЦС независимо от места проживания.

Какие документы нужны

Основанием для регистрации являются:

медицинское заключение о рождении или медицинское свидетельство (форма №103/о);

в отдельных случаях — медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением учреждения здравоохранения;

документы, выданные за рубежом, — при условии их надлежащей легализации.

Также необходимо предъявить паспорта родителей или заявителя. Если документы отсутствуют, регистрацию могут провести на основании решения суда.

Документы на иностранном языке подаются вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке.

Онлайн-регистрация

Родители могут воспользоваться комплексной услугой «єМалятко», которая позволяет зарегистрировать рождение онлайн и одновременно оформить до девяти связанных государственных услуг.

В Минюсте подчеркивают: регистрация рождения — это не формальность, а необходимый шаг для приобретения ребенком правового статуса и доступа к государственным гарантиям.

