Погода в Україні 26 березня: де потеплішає до +18

фото: Мукачівська міська рада

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на сьогодні, 26 березня, в Україні прогнозується досить тепла погода — в окремих регіонах температура повітря підніметься до +18°C. Лише на крайньому заході та сході країни можливі невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що атмосферні процеси змінюються: прохолодні повітряні маси з півночі тимчасово поступаються місцем теплішому весняному повітрю, яке надходить із південного заходу. Через це очікується зниження атмосферного тиску, підвищення температури на висоті та збільшення хмарності.

Попри ці зміни, в більшості областей істотних опадів не прогнозується, хоча в окремих районах заходу та сходу вдень можливий слабкий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +11…+16°C, тоді як на півдні та в Закарпатті потеплішає до +18°C. У Карпатах буде дещо прохолодніше — близько +8…+13°C.

У Києві та області синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Денна температура в регіоні становитиме +11…+16°C, а в столиці — приблизно +13…+15°C.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.