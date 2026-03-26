  В Україні

Погода в Україні 26 березня: де потеплішає до +18

09:05, 26 березня 2026
В Україні 26 березня очікується тепла весняна погода з підвищенням температури до +18 градусів, а опади будуть малоймовірними в більшості регіонів.
фото: Мукачівська міська рада
Станом на сьогодні, 26 березня, в Україні прогнозується досить тепла погода — в окремих регіонах температура повітря підніметься до +18°C. Лише на крайньому заході та сході країни можливі невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що атмосферні процеси змінюються: прохолодні повітряні маси з півночі тимчасово поступаються місцем теплішому весняному повітрю, яке надходить із південного заходу. Через це очікується зниження атмосферного тиску, підвищення температури на висоті та збільшення хмарності.

Попри ці зміни, в більшості областей істотних опадів не прогнозується, хоча в окремих районах заходу та сходу вдень можливий слабкий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +11…+16°C, тоді як на півдні та в Закарпатті потеплішає до +18°C. У Карпатах буде дещо прохолодніше — близько +8…+13°C.

У Києві та області синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер очікується південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Денна температура в регіоні становитиме +11…+16°C, а в столиці — приблизно +13…+15°C.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Уряд дозволив пропорційне збільшення вартості в БпЛА-контрактах

Кабінет Міністрів дозволив змінювати ціну контрактів на виробництво дронів у разі подорожчання оптоволоконних компонентів.

Нове керівництво ВАКС: Ігор Строгий очолив Антикорсуд на наступні три роки

Збори суддів ВАКС визначилися з керівником інституції на наступні три роки: новим очільником суду став Ігор Строгий.

Мінекономіки оприлюднило законопроєкт про захист комерційних таємниць з новими судовими процедурами

Законопроєкт встановлює спеціальні судові процедури для захисту комерційної таємниці.

Психіатрична експертиза в адмінпровадженнях може створити ризики зловживань через відсутність критеріїв тяжкості

У Верховній Раді звернули увагу на ризики, пов’язані з визначенням неосудності у справах про адміністративні правопорушення.

Верховна Рада заборонила нараховувати комуналку на зруйноване житло

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон, який ставить крапку в спорах між постачальниками послуг та власниками зруйнованих осель.

