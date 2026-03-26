  1. В Украине

Погода в Украине 26 марта: где потеплеет до +18

09:05, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине 26 марта ожидается теплая весенняя погода с повышением температуры до 18 градусов, а осадки будут маловероятными в большинстве регионов.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сегодня, 26 марта, в Украине прогнозируется достаточно теплая погода — в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +18°C. Лишь на последнем западе и востоке страны возможны небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Синоптики отмечают, что атмосферные процессы изменяются: прохладные воздушные массы с севера временно уступают место более теплому весеннему воздуху, поступающему с юго-запада. Поэтому ожидается снижение атмосферного давления, повышение температуры на высоте и увеличение облачности.

Несмотря на эти изменения, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируется, хотя в отдельных районах запада и востока днем ​​возможен дождь. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +11…+16°C, в то время как на юге и Закарпатье потеплеет до +18°C. В Карпатах будет прохладнее — около +8…+13°C.

В Киеве и области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Дневная температура в регионе составит +11…+16°C, а в столице — около +13…+15°C.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]