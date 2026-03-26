Погода в Украине 26 марта: где потеплеет до +18

В Украине 26 марта ожидается теплая весенняя погода с повышением температуры до 18 градусов, а осадки будут маловероятными в большинстве регионов.

На сегодня, 26 марта, в Украине прогнозируется достаточно теплая погода — в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +18°C. Лишь на последнем западе и востоке страны возможны небольшие дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что атмосферные процессы изменяются: прохладные воздушные массы с севера временно уступают место более теплому весеннему воздуху, поступающему с юго-запада. Поэтому ожидается снижение атмосферного давления, повышение температуры на высоте и увеличение облачности.

Несмотря на эти изменения, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируется, хотя в отдельных районах запада и востока днем ​​возможен дождь. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +11…+16°C, в то время как на юге и Закарпатье потеплеет до +18°C. В Карпатах будет прохладнее — около +8…+13°C.

В Киеве и области синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Дневная температура в регионе составит +11…+16°C, а в столице — около +13…+15°C.

