Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Киевской области судили несовершеннолетних, которые на заказ поджигали релейные шкафы на железной дороге

19:40, 1 февраля 2025
Четверо жителей Борисполя за деньги поджигали релейные шкафы на железной дороге.
В Киевской области судили несовершеннолетних, которые на заказ поджигали релейные шкафы на железной дороге
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Борисполе на Киевщине судили молодых людей, которые за обещание денежного вознаграждения поджигали релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Четверо жителей Борисполя, трое из которых несовершеннолетние, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194,ч. 1 ст. 277 УК Украины (Умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц путем поджога по предварительному сговору и повреждение путей сообщения и транспортных средств).

Установлено, что в период с 28.12.2023 по 02.01.2024 обвиняемые, получив от неустановленных лиц, через социальную сеть «Telegram», за обещание денежного вознаграждения, разрушали средства связи на путях сообщения АО «Укрзализныця», а именно поджигали релейные шкафы сигнальных установок

Суд признал подростком виновными в совершении уголовных правонарушений и назначил испытательный срок с возложением на них обязанностей в соответствии со ст. 76 УК Украины, а именно: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Также, для несовершеннолетних лиц, суд принял решение пройти курс у уполномоченного органа по вопросам пробации «Изменение прокриминального мышления».

Приговор суда вступил в законную силу (дело № 359/3223/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада намерена установить уголовную ответственность для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва – до 8 лет лишения свободы

Ранее этот общий законопроект анонсировали в правоохранительном комитете Рады и комитете по вопросам нацбезопасности.

В Минсоцполитики уверяют, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов

Взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ – отметили в Минсоцполитики.

«ДСА ничего не делает для судов» - судьи из Днепра, отремонтировавшие служебные кабинеты за свой счет, обратились в Высший совет правосудия

В ГСА говорят, что проблемы преувеличены, а некоторые судьи обеспечены даже индивидуальными туалетами.

Военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности

Военные, осуществившие СЗЧ после 29 ноября, не могут вернуться на службу и освободиться от уголовной ответственности по упрощенному алгоритму – Минобороны.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду