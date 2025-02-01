В Киевской области судили несовершеннолетних, которые на заказ поджигали релейные шкафы на железной дороге

Четверо жителей Борисполя за деньги поджигали релейные шкафы на железной дороге.

В Борисполе на Киевщине судили молодых людей, которые за обещание денежного вознаграждения поджигали релейные шкафы на железной дороге. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Четверо жителей Борисполя, трое из которых несовершеннолетние, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194,ч. 1 ст. 277 УК Украины (Умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц путем поджога по предварительному сговору и повреждение путей сообщения и транспортных средств).

Установлено, что в период с 28.12.2023 по 02.01.2024 обвиняемые, получив от неустановленных лиц, через социальную сеть «Telegram», за обещание денежного вознаграждения, разрушали средства связи на путях сообщения АО «Укрзализныця», а именно поджигали релейные шкафы сигнальных установок

Суд признал подростком виновными в совершении уголовных правонарушений и назначил испытательный срок с возложением на них обязанностей в соответствии со ст. 76 УК Украины, а именно: периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Также, для несовершеннолетних лиц, суд принял решение пройти курс у уполномоченного органа по вопросам пробации «Изменение прокриминального мышления».

Приговор суда вступил в законную силу (дело № 359/3223/24).

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