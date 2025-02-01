На Київщині судили неповнолітніх, які на замовлення підпалювали релейні шафи на залізниці

Четверо мешканців Борисполя за гроші підпалювали релейні шафи на залізниці.

У Борисполі на Київщині судили молодих людей, які за обіцянку грошової винагороди підпалювали релейні шафи на залізниці. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Четверо мешканців Борисполя, троє з яких неповнолітні, обвинувачуються у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194,ч. 1 ст. 277 КК України ( Умисне знищення чужого майна групою осіб шляхом підпалу за попередньою змовою та пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів).

Встановлено, що в період з 28.12.2023 по 02.01.2024 обвинувачені, отримавши від невстановлених осіб, через соціальну мережу «Telegram», за обіцянку грошової винагороди, руйнували засоби зв’язку на шляхах сполучення АТ «Укрзалізниця», а саме підпалювали релейні шафи сигнальних установок.

Суд визнав підлітків винними у вчинені кримінальних правопорушень та призначив іспитовий строк з покладенням на них обов’язків відповідно до ст. 76 КК України, а саме: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також, для неповнолітніх осіб, суд ухвалив пройти курс у уповноваженого органу з питань пробації «Зміна прокримінального мислення».

Вирок суду набрав законної сили (справа № 359/3223/24).

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