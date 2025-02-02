В Киеве патрульные с прибором TruCam проверили грузовики на нарушения – фото

Патрульные проконтролировали соблюдение скоростного режима водителями грузовиков.

В столице патрульные проверили на соблюдение скоростного режима водителей грузовиков. Для этого инспекторы применили приборы TruCam на тех участках дороги, где чаще всего случаются происшествия с опасными последствиями.

«С нарушителями мы проводим профилактические беседы по недопущению нарушений правил дорожного движения и составляем на них соответствующие административные материалы», - отметили в полиции.

Ранее в Киеве патрульные с помощью штрафов напомнили водителям правила остановки возле переходов.

За превышение скорости предусмотрена ответственность:

по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф - 340 гривен;

по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф - 1700 гривен.

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