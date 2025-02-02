В Киеве патрульные с прибором TruCam проверили грузовики на нарушения – фото

В столице патрульные проверили на соблюдение скоростного режима водителей грузовиков. Для этого инспекторы применили приборы TruCam на тех участках дороги, где чаще всего случаются происшествия с опасными последствиями.
«С нарушителями мы проводим профилактические беседы по недопущению нарушений правил дорожного движения и составляем на них соответствующие административные материалы», - отметили в полиции.
Ранее в Киеве патрульные с помощью штрафов напомнили водителям правила остановки возле переходов.
За превышение скорости предусмотрена ответственность:
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