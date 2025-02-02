У Києві патрульні з приладам TruCam перевірили вантажівки на порушення – фото

Патрульні проконтролювали дотримання швидкісного режиму водіями вантажівок.

У столиці патрульні перевірили на дотримання швидкісного режиму водіїв вантажівок. Для цього інспектори застосували прилади TruCam на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляються автопригоди з небезпечними наслідками.

«З порушниками ми проводимо профілактичні бесіди щодо недопущення порушень правил дорожнього руху та складаємо на них відповідні адміністративні матеріали», - зазначили у поліції.

Раніше у Києві патрульні за допомогою штрафів нагадали водіям правила зупинки біля переходів.

За перевищення швидкості передбачена відповідальність:

за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень;

за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф — 1700 гривень.

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