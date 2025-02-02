У Києві патрульні з приладам TruCam перевірили вантажівки на порушення – фото

У столиці патрульні перевірили на дотримання швидкісного режиму водіїв вантажівок. Для цього інспектори застосували прилади TruCam на тих ділянках дороги, де найчастіше трапляються автопригоди з небезпечними наслідками.
«З порушниками ми проводимо профілактичні бесіди щодо недопущення порушень правил дорожнього руху та складаємо на них відповідні адміністративні матеріали», - зазначили у поліції.
Раніше у Києві патрульні за допомогою штрафів нагадали водіям правила зупинки біля переходів.
За перевищення швидкості передбачена відповідальність:
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