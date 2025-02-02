Судитимуть злочинну групу, яка вирубала 100-річні дуби у Чорнобильському заповіднику

Завершено розслідування щодо в. о. директора держпідприємства «Північна Пуща» та його спільника, які організували незаконну рубку цінних дубів.

Перед судом постануть виконувач обов’язків директора держпідприємства «Північна Пуща» та його спільник. Зловмисники організували незаконну рубку цінних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що голова держпідприємства у грудні 2023 року організував незаконну порубку 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП «Північна Пуща», яке належить до Чорнобильського заповідника. До реалізації умислу він залучив правоохоронців та трьох цивільних осіб та видав їм спеціальні перепустки на територію заповідника.

Загальна сума збитків внаслідок незаконної порубки деревини становить понад 59 млн грн.

«Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною. Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів», — зазначили в ДБР.

Виконувач обов’язків директора ДСП «Північна Пуща» обвинувачується за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, співробітник правоохоронного органу за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України, інший правоохоронець за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, одна цивільна особа - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України, та двоє інших цивільних за ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.

Також на підготовчому судовому засіданні буде вирішуватись щодо передачі в АРМА вилученої деревини на суму понад 5 млн грн.

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