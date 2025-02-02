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Перед судом предстанет преступную группу, которая вырубила 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике

14:16, 2 февраля 2025
Завершено расследование по и. о. директора госпредприятия «Северная Пуща» и его сообщника, организовавших незаконную рубку ценных дубов.
Перед судом предстанет преступную группу, которая вырубила 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике
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Перед судом предстанут исполняющий обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща» и его сообщник. Злоумышленники организовали незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ДСП «Северная Пуща», принадлежащего Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек правоохранителей и трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуска на территорию заповедника.

Общая сумма ущерба в результате незаконной порубки древесины составляет более 59 млн грн.

«Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной. Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов», — отметили в ГБР.

Исполняющий обязанности директора ГСП «Северная Пуща» обвиняется по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, сотрудник правоохранительного органа по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 УК Украины, другой правоохранитель по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, одно гражданское лицо – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины, и два других гражданских по ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины.

Также на подготовительном судебном заседании будет решаться по передаче в АРМА изъятой древесины на сумму более 5 млн. грн.

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ГБР обвинительный акт лес Чернобыль

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