Як пенсіонерам замінити своє старе посвідчення у вигляді платіжної картки на е-пенсійне

У ПФУ пояснили, чи можна замінити пенсійне посвідчення, яке є платіжною карткою, на е-пенсійне посвідчення.

Нещодавно Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення (без паперового аналогу), для його відображення в мобільному застосунку Дія.

Відтак, у ПФУ пояснюють, що пенсійне посвідчення, яке є платіжною карткою та видавалось АТ «Ощадбанк», можна замінити на е-пенсійне.

Для цього електронне посвідчення у вигляді платіжної картки потрібно повернути в найближче відділення АТ «Ощадбанк» для знищення та подати до органів Пенсійного фонду України заяву на виготовлення е-пенсійного посвідчення.

Після того, як банк у межах інформаційного обміну поінформує ПФУ про знищення попередньо виданого електронного пенсійного посвідчення, Фонд сформує е-пенсійне посвідчення.

Вказується, що е-пенсійне посвідчення можна отримати за кілька днів з моменту звернення людини, але не пізніше 10 днів з моменту надходження заяви.

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