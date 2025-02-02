Практика судов
  1. Общество

Как пенсионерам заменить свое старое удостоверение в виде платежной карты на е-пенсионное

14:52, 2 февраля 2025
В ПФУ объяснили, можно ли заменить пенсионное удостоверение, являющееся платежной картой, на е-пенсионное удостоверение.
Как пенсионерам заменить свое старое удостоверение в виде платежной карты на е-пенсионное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недавно Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении Дія.

Таким образом, в ПФУ объясняют, что пенсионное удостоверение, которое является платежной картой и выдавалось АО «Ощадбанк», можно заменить на е-пенсионное.

Для этого электронное удостоверение в виде платежной карты следует вернуть в ближайшее отделение АО «Ощадбанк» для уничтожения и подать в органы Пенсионного фонда Украины заявление на изготовление е-пенсионного удостоверения.

После того, как банк в рамках информационного обмена проинформирует ПФУ об уничтожении предварительно выданного электронного пенсионного удостоверения, Фонд сформирует е-пенсионное удостоверение.

Указывается, что е-пенсионное удостоверение можно получить через несколько дней с момента обращения человека, но не позднее 10 дней с момента поступления заявления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Изменение границ населенных пунктов требует соблюдения правовых процедур и согласований — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что государственный кадастровый регистратор не уполномочен устанавливать границы населенных пунктов или определять принадлежность земельного участка к конкретному населенному пункту.

Министр финансов США предоставил доступ команде Илона Маска к платежной системе, через которую шли гранты

DOGE, который возглавляет Илон Маск, сможет проанализировать расходы правительства США.

В скрининговом отчете Еврокомиссии говорится о перезагрузке и переаттестации ГБР – Ярослав Железняк

По словам первого заместителя председателя комитета, первый скрининговый отчет Еврокомиссии содержит рекомендации по перезагрузке руководства ГБР и переаттестации сотрудников по модели Бюро экономической безопасности, то есть с решающим голосом «международников».

ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов

Черновицкий апелляционный суд сообщил, что мобилизация влияет на кадровое обеспечение судов.

Правительство утвердило новые критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица

Установлены новые критерии, когда лицо направляется лечащим врачом или главой военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии на осмотр в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області