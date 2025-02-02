Как пенсионерам заменить свое старое удостоверение в виде платежной карты на е-пенсионное

В ПФУ объяснили, можно ли заменить пенсионное удостоверение, являющееся платежной картой, на е-пенсионное удостоверение.

Недавно Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении Дія.

Таким образом, в ПФУ объясняют, что пенсионное удостоверение, которое является платежной картой и выдавалось АО «Ощадбанк», можно заменить на е-пенсионное.

Для этого электронное удостоверение в виде платежной карты следует вернуть в ближайшее отделение АО «Ощадбанк» для уничтожения и подать в органы Пенсионного фонда Украины заявление на изготовление е-пенсионного удостоверения.

После того, как банк в рамках информационного обмена проинформирует ПФУ об уничтожении предварительно выданного электронного пенсионного удостоверения, Фонд сформирует е-пенсионное удостоверение.

Указывается, что е-пенсионное удостоверение можно получить через несколько дней с момента обращения человека, но не позднее 10 дней с момента поступления заявления.

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