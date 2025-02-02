Віщун бабак Тимко з Харківщини спрогнозував, якою буде весна 2025 року

Вперше за 21 рік на День Бабака бабаки не вийшли до публіки.

Джерело фото: Харківський національний університет ім. Каразіна

2 лютого харківський бабак Тимко традиційно напророкував, коли в Україні потепліє. Як вказує Суспільне Харків, вперше за 21 рік на День Бабака бабаки з династії Тимка не вийшли до публіки. Щороку 2 лютого на дослідницькій станції каразінського університету гризуни дають свій прогноз на весну.

Через теплу зиму цьогоріч родина гризунів узагалі не впадала у сплячку, повідомили у пресслужбі вишу. Тому науковці вирішили не запрошувати журналістів та гостей, щоб не завдавати тваринам додаткового стресу.

«Каже, що цього року весна нікуди й не виходила. Вона у нас є і буде. Обов'язково буде весна. Але каже, ще можуть бути морози, невеличкі. І сніжок ще може вкрити землю», — переказав віщування завідувач біостанції Володимир Грубнік.

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