Вещун сурок Тимко с Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна 2025 года

Впервые за 21 год на День Бабака сурки не вышли к публике.

Источник фото: Харьковский национальный университет им. Каразина

2 февраля харьковский сурок Тимко традиционно предсказал, когда в Украине потеплеет. Как указывает Общественное Харьков, впервые за 21 год на День Бабака сурки из династии Тимка не вышли к публике. Ежегодно 2 февраля на исследовательской станции каразинского университета грызуны дают прогноз на весну.

Из-за теплой зимы в этом году семья грызунов вообще не впадала в спячку, сообщили в пресс-службе вуза. Поэтому ученые решили не приглашать журналистов и гостей, чтобы не причинять животным дополнительного стресса.

«Говорит, что в этом году весна никуда и не выходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но, говорят, еще могут быть морозы, небольшие. И снежок еще может укрыть землю», — пересказал предсказание заведующий биостанцией Владимир Грубник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.