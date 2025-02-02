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Вещун сурок Тимко с Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна 2025 года

13:40, 2 февраля 2025
Впервые за 21 год на День Бабака сурки не вышли к публике.
Вещун сурок Тимко с Харьковщины спрогнозировал, какой будет весна 2025 года
Источник фото: Харьковский национальный университет им. Каразина
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2 февраля харьковский сурок Тимко традиционно предсказал, когда в Украине потеплеет. Как указывает Общественное Харьков, впервые за 21 год на День Бабака сурки из династии Тимка не вышли к публике. Ежегодно 2 февраля на исследовательской станции каразинского университета грызуны дают прогноз на весну.

Из-за теплой зимы в этом году семья грызунов вообще не впадала в спячку, сообщили в пресс-службе вуза. Поэтому ученые решили не приглашать журналистов и гостей, чтобы не причинять животным дополнительного стресса.

«Говорит, что в этом году весна никуда и не выходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но, говорят, еще могут быть морозы, небольшие. И снежок еще может укрыть землю», — пересказал предсказание заведующий биостанцией Владимир Грубник.

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