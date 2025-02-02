На Полтавщине будут судить работников исправительной колонии, которые пытали и убивали осужденных

Новоприбывшим заключенным угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания.

В Полтавской области будут судить пятерых работников исправительной колонии, которые пытали осужденных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Государственное бюро расследований указывает, что в Государственном учреждении «Божковская исправительная колония (№16)» действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных.

Следствие установило, что жертвами преступников были почти все, кто впервые попадал туда. Задокументирован факт смерти одного из заключенных от телесных повреждений.

«Сразу же по прибытии в колонию осужденных заставляли совершать действия, которые могут компрометировать их перед другими осужденными, снимая процесс на видеокамеру для дальнейшего шантажа. В случае отказа осужденного выполнить требования работника колонии оказывали на него психологическое давление, чтобы сломить свободу человека и заставить безоговорочно выполнять какие-либо указания. К заключенным применяли пытки. Их били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной. Клали заключенных на мокрую поверхность и ходили по их телу», - рассказали в ОГП.

Установлено, что в феврале 2022 года сотрудники колонии пытали одного из осужденных в течение часа. Все это сопровождалось неизменным психологическим давлением.

Во время очередной пытки организатор нанес заключенному тяжелые телесные повреждения, от которых он скончался.

Пятерым должностным лицам Государственного учреждения «Божковская исправительная колония (№16)» поставлено в известность о новом подозрении по ч. 3 ст. 28 УК (организованная группа), ч. 2 статьи 127 (пытки), действия руководителя организованной группы дополнительно квалифицированы по части второй статьи 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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