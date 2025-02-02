В гостинице во Львове произошел взрыв – первые подробности, что известно

Около полуночи произошел взрыв на улице Городоцкой в ​​одном из отелей города.

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Во Львове около полуночи произошел взрыв на улице Городоцкой в ​​одном из отелей города. В настоящее время известно о пострадавшем, который находится в больнице. Кроме того, взрывной волной повреждены окна и двери заведения. Об этом сообщили в полиции.

Как указывается, правоохранители предварительно установили, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происшествия взрыва и происхождение взрывного устройства.

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