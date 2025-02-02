В Нидерландах намерены разрешить долгосрочное пребывание украинцам, работающим и уплачивающим налоги

Министр по делам убежища предлагает предоставить украинским беженцам, которые вносят вклад в общество Нидерландов, возможность остаться в стране дольше.

В Нидерландах хотят разрешить долгосрочное пребывание работающим в стране украинцам, платят налоги и таким образом «вносят максимальный взнос». Об этом сообщает De Telegraaf.

В частности, министр по приюту Маржолейн Фабер намерен предоставить украинским беженцам, которые вносят вклад в общество Нидерландов, возможность остаться в стране дольше.

На европейском уровне было решено, что беженцам будет позволено остаться еще на год до марта 2026 года.

Правительство рассматривает вопрос о предоставлении обычного вида на жительство для украинцев, которые хотели бы остаться в стране в ближайшем будущем.

Фабер отмечает, что такой статус должен оставаться действительным «до тех пор, пока они находятся здесь и вносят вклад и платят как можно больше в наше общество и экономику». Точные детали и условия для более постоянного статуса украинцев еще должны быть разработаны.

Министр ссылается на другие страны ЕС, уже разработавшие такую ​​систему. К примеру, украинцы в Польше могут подать заявление на получение 3-летнего вида на жительство, а в Австрии, Чехии и Румынии украинцы, работающие полный рабочий день, имеют возможность оформить долгосрочное вид на жительство.

Внедрив отдельный статус пребывания для украинских переселенцев, Нидерланды также могут предотвратить, чтобы после марта 2026 года все 120 000 украинцев в стране одновременно не подали просьбу об убежище: система предоставления убежища вряд ли сможет с этим справиться.

Недавний опрос показывает, что многие украинцы в Нидерландах пока не думают о возвращении. Три четверти опрошенных предполагают, что пока останутся в стране. Чуть меньше половины украинцев рассматривают возможность возвращения, если в Украине снова будет безопасно.

Именно поэтому правительство сейчас хочет принять меры для стимулирования добровольного возвращения, если ситуация с безопасностью в Украине позволит это сделать. Эти «целенаправленные» усилия должны быть направлены главным образом на тех 48%, которые сомневаются в возвращении.

«Таким образом, мы идем навстречу желанию Украины отстраивать страну в будущем с помощью собственных граждан», – указывает Фабер.

Программы добровольного возвращения часто предлагают определенную сумму денег людям, желающим репатриироваться. Фабер отмечает, что в случае украинцев будет сделано больше.

К примеру, будут исследоваться способы подготовки украинцев к роли в восстановлении, например, с помощью целевых курсов. Цель состоит в том, чтобы «построить мост между навыками перемещенных лиц и тем, что нужно Украине для восстановления».

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