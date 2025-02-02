Налоговая скидка — включаются ли в ее состав расходы на лечение по результатам 2024 года

Налоговая скидка по расходам, понесенным плательщиком в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого плательщика или члена семьи первой степени родства по результатам 2024 года не предоставляется.

Государственная налоговая служба разъяснила, включаются ли в состав налоговой скидки расходы, понесенные физлицом на лечение по результатам 2024 года.

К перечню расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку в соответствии с п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VІ, включается сумма средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства и/или лица, над которым установлена ​​опека или попечительство, или устроена в приемную семью, детский дом семейного типа, если такой налогоплательщик назначен соответственно опекуном, попечителем, приемным отцом, приемной матерью, отцом-воспитателем, матерью-воспитательницей , в том числе для приобретения лекарств (донорских компонентов, протезно-ортопедических приспособлений, изделий медицинского назначения для индивидуального пользования лиц с инвалидностью), а также сумму средств, уплаченных налогоплательщиком, признанным в установленном порядке лицом с инвалидностью, в пользу протезно-ортопедических предприятий , реабилитационных заведений для компенсации стоимости платных услуг по реабилитации, технических и других средств реабилитации, предоставленных такому налогоплательщику или его ребенку с инвалидностью в размерах, не перекрываемых выплатами из фондов общеобязательного государственного социального медицинского страхования, кроме:

а) косметического лечения или косметической хирургии, включая косметическое протезирование, не связанное с медицинскими показаниями, водолечение и гелиотерапию, не связанное с лечением хронических заболеваний;

б) протезирование зубов с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики;

в) абортов (кроме абортов, проводимых по медицинским показаниям или когда беременность стала следствием изнасилования);

г) операций по изменению пола;

ґ) лечение венерических заболеваний (кроме СПИДа и венерических заболеваний, причиной которых является бытовое заражение или изнасилование);

д) лечение табачной или алкогольной зависимости;

е) приобретение лекарств, медицинских средств и приспособлений, оплаты стоимости медицинских услуг, которые не включены в перечень жизненно необходимых, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

Пунктом 1 разд. ХІХ «Заключительные положения» НКУ установлено, что п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 НКУ вступает в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором вступит в силу закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании.

По состоянию на 1 января 2025 года закон об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании не вступил в силу, поэтому налоговая скидка по расходам, понесенным налогоплательщиком в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению такого налогоплательщика или члена семьи первой степени родства (п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 НКУ), по результатам 2024 плательщикам не предоставляется.

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