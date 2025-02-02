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У готелі у Львові стався вибух – перші подробиці, що відомо

12:28, 2 лютого 2025
Близько опівночі стався вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів міста.
У готелі у Львові стався вибух – перші подробиці, що відомо
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У Львові близько опівночі стався вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів міста. Наразі відомо про потерпілого, який перебуває у лікарні. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу. Про це повідомили у поліції.

Як вказується, правоохоронці попередньо встановили, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

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поліція Львів

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