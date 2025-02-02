На Полтавщині судитимуть працівників виправної колонії, які катували та вбивали засуджених

Новоприбулим вʼязням погрожували та били до тих пір, поки не ламали їхню волю й не змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки.

На Полтавщині судитимуть п’ятьох працівників виправної колонії, які катували засуджених. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Державне бюро розслідувань вказує, що у Державній установі «Божковська виправна колонія (№16)» діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених.

Слідство встановило, що жертвами злочинців були майже всі, хто вперше туди потрапляв. Задокументовано факт смерті одного з ув’язнених від отриманих тілесних ушкоджень.

«Відразу ж після прибуття до колонії засуджених змушували робити дії, які можуть компрометувати їх перед іншими засудженими, знімаючи процес на відеокамеру для подальшого шантажу. У разі відмови засудженого виконати вимоги працівника колонії чинили стосовно нього психологічний тиск, щоб зламати волю людини й примусити беззаперечно виконувати будь‑які вказівки. До ув’язнених застосовували тортури. Їх били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною. Клали вʼязнів на мокру поверхню та ходили по їх тілу», — розповіли в ОГП.

Встановлено, що у лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Під час чергового катування організатор наніс ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких він помер.

П’ятьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомлено про нову підозру за ч. 3 ст. 28 КК України (організована група), ч. 2 статті 127 (катування), дії керівника організованої групи додатково кваліфіковані за частиною другою статті 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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