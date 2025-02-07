Украина начала экспорт биометана в Европу

Первая таможенная декларация на экологически чистое топливо для Европы оформлена.

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Энергетическая таможня Государственной таможенной службы Украины оформила первую таможенную декларацию на экспорт биометана. Экспорт биометана открывает новые перспективы для украинской энергетики и агросектора. Этот вид топлива является экологически чистым и имеет потенциал заменить природный газ, что будет способствовать уменьшению выбросов CO₂ и укреплению энергетической безопасности как для Украины, так и для Европы. Об этом сообщила Энергетическая таможня.

В ведомстве отметили, что это не просто важный шаг в развитии зеленой энергетики и укреплении энергетической безопасности региона. Это значительный прорыв для Украины на пути к энергетической независимости и европейской интеграции.

Биометан - это экологически чистое топливо, которое может заменить природный газ и уменьшить выбросы CO₂.

Трубопроводный экспорт биометана открывает новые перспективы для стабильных поставок экологически чистого газа в Европу.

Украинские производители доказывают, что наша страна готова быть ключевым игроком на европейском рынке возобновляемых энергоносителей.

Этот экспорт открывает новые возможности для агросектора и инвесторов в сфере биоэнергетики. Это - поддержка агросектора, так как биометан производится из органических отходов, что стимулирует развитие сельского хозяйства.

Украина имеет значительный потенциал для производства биометана и может стать важным игроком на европейском рынке возобновляемых энергоносителей. Экспорт биометана является еще одним шагом к энергетической независимости и интеграции Украины в европейское энергетическое пространство.

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