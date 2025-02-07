ТЦК не наделены полномочиями на розыск уклонистов от мобилизации, – Минобороны

По словам Ивана Гаврилюка, разыскивать уклонистов должны местные власти и полиция, а не ТЦК.

Фото: armyinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют полномочий для розыска уклонистов от мобилизации. Эта задача лежит на местных органах власти и полиции. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Укринформу.

Гаврилюк пояснил, что ТЦК выполняют конкретные задачи, среди которых – ведение учета мобилизованных, а также отбор и пополнение Сил обороны. Однако, подразделения ТЦК не имеют функций по поиску уклонистов, которые не появляются на мобилизацию. Эта задача возложена на местные органы власти и полицию.

«Значительное количество украинцев убеждено, что за мобилизацию отвечают исключительно ТЦК. Это не так. Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» четко определяет всех участников процесса, их задачи и зону ответственности. Большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию. Например, если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями», – рассказал Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что даже с современными технологиями и вооружением, человек всегда будет оставаться основным элементом в ведении боевых действий. Он также отметил, что негативная информация, направленная против сотрудников ТЦК, недопустима.

«Вы же понимаете, что без мобилизации мы потеряем страну. Сколько бы у нас не было роботизированных комплексов, средств поражения, вооружения и военной техники, - все это управляется человеком», - добавил первый замминистра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.