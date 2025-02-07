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ТЦК не наділені повноваженнями на розшук ухилянтів від мобілізації, – Міноборони

12:42, 7 лютого 2025
За словами Івана Гаврилюка, розшукувати ухилянтів має місцева влада і поліція, а не ТЦК.
ТЦК не наділені повноваженнями на розшук ухилянтів від мобілізації, – Міноборони
Фото: armyinform
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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень для розшуку ухилянтів від мобілізації. Це завдання лежить на місцевих органах влади та поліції. Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю Укрінформу.

Гаврилюк пояснив, що ТЦК виконують конкретні завдання, серед яких — ведення обліку мобілізованих, а також відбір і поповнення Сил оборони. Проте, підрозділи ТЦК не мають функцій щодо пошуку ухилянтів, які не з’являються на мобілізацію. Це завдання покладене на місцеві органи влади та поліцію.

«Значна кількість українців переконана, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК. Це не так. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності. Велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію. Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхню доставку мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями», – розповів Гаврилюк.

Гаврилюк зазначив, що навіть із сучасними технологіями та озброєнням, людина завжди залишатиметься основним елементом у веденні бойових дій. Він також зауважив, що негативна інформація, спрямована проти співробітників ТЦК, є неприпустимою.

«Ви ж розумієте, що без мобілізації ми втратимо країну. Скільки б у нас не було роботизованих комплексів, засобів ураження, озброєння і військової техніки, - все це керується людиною», – додав перший заступник міністра.

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розшук ТЦК Міноборони мобілізація

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