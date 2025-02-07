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Україна розпочала експорт біометану до Європи

17:30, 7 лютого 2025
Перша митна декларація на екологічно чисте паливо для Європи оформлена.
Україна розпочала експорт біометану до Європи
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Енергетична митниця Державної митної служби України оформила першу митну декларацію на експорт біометану. Експорт біометану відкриває нові перспективи для української енергетики та агросектору. Цей вид палива є екологічно чистим і має потенціал замінити природний газ, що сприятиме зменшенню викидів CO₂ і зміцненню енергетичної безпеки як для України, так і для Європи. Про це повідомила Енергетична митниця.

У відомстві зазначили, що це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону.  Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції.

  • Біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ і зменшити викиди CO₂.
  • Трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.
  • Українські виробники доводять, що наша країна готова бути ключовим гравцем на європейському ринку відновлюваних енергоносіїв.
  • Цей експорт відкриває нові можливості для агросектору та інвесторів у сфері біоенергетики. Це - підтримка агросектору, так як біометан виробляється з органічних відходів, що стимулює розвиток сільського господарства.

Україна має значний потенціал для виробництва біометану і може стати важливим гравцем на європейському ринку відновлюваних енергоносіїв. Експорт біометану є ще одним кроком до енергетичної незалежності та інтеграції України до європейського енергетичного простору.

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Європа

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