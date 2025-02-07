Україна розпочала експорт біометану до Європи

Енергетична митниця Державної митної служби України оформила першу митну декларацію на експорт біометану. Експорт біометану відкриває нові перспективи для української енергетики та агросектору. Цей вид палива є екологічно чистим і має потенціал замінити природний газ, що сприятиме зменшенню викидів CO₂ і зміцненню енергетичної безпеки як для України, так і для Європи. Про це повідомила Енергетична митниця.
У відомстві зазначили, що це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції.
Україна має значний потенціал для виробництва біометану і може стати важливим гравцем на європейському ринку відновлюваних енергоносіїв. Експорт біометану є ще одним кроком до енергетичної незалежності та інтеграції України до європейського енергетичного простору.
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