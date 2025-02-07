Україна розпочала експорт біометану до Європи

Перша митна декларація на екологічно чисте паливо для Європи оформлена.

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Енергетична митниця Державної митної служби України оформила першу митну декларацію на експорт біометану. Експорт біометану відкриває нові перспективи для української енергетики та агросектору. Цей вид палива є екологічно чистим і має потенціал замінити природний газ, що сприятиме зменшенню викидів CO₂ і зміцненню енергетичної безпеки як для України, так і для Європи. Про це повідомила Енергетична митниця.

У відомстві зазначили, що це не просто важливий крок у розвитку зеленої енергетики та зміцненні енергетичної безпеки регіону. Це значний прорив для України на шляху до енергетичної незалежності та європейської інтеграції.

Біометан – це екологічно чисте паливо, яке може замінити природний газ і зменшити викиди CO₂.

Трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.

Українські виробники доводять, що наша країна готова бути ключовим гравцем на європейському ринку відновлюваних енергоносіїв.

Цей експорт відкриває нові можливості для агросектору та інвесторів у сфері біоенергетики. Це - підтримка агросектору, так як біометан виробляється з органічних відходів, що стимулює розвиток сільського господарства.

Україна має значний потенціал для виробництва біометану і може стати важливим гравцем на європейському ринку відновлюваних енергоносіїв. Експорт біометану є ще одним кроком до енергетичної незалежності та інтеграції України до європейського енергетичного простору.

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