Одессу массированно атаковали шахеды — разрушены хозяйственные помещения, горят резервуары с горючим, фото

Российская армия нанесла по Одессе и пригороду массированный дроновый удар.

Фото: Одесская областная прокуратура

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В ночь на 11 марта Одесса пережила очередной налет шахедов. ПВО отражала атаку на город и пригород более часа. После обстрела над Одессой стелется черный дым.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, в результате удара повреждены и разрушены ряд складских помещений частных предприятий, резервуары с горючим, бизнес-центр, гаражное помещение и хозяйственное здание на территории частного домовладения, выбиты окна в рядом частных домах.

"Полный список разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений.

Мэр города Геннадий Труханов отметил, что из-за атаки произошло повреждение хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров. Он уточнил, что рабочие коммунального предприятия "Городские дороги" ликвидируют последствия ударного удара.

Напомним, что в последнее время Одесса постоянно под шахедным ударом. Прошлые атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру.

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