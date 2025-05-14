Задел зеркалом переходившую дорогу пенсионерку — в Хмельницкой области посадили мужчину за смертельное ДТП

Мужчина не среагировал на дорожную ситуацию, не снизил скорость и задел зеркалом 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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В Хмельницкой области суд признал 64-летнего мужчину виновным в смертельном ДТП, которое произошло в сентябре 2022 года. Об этом сообщает областная прокуратура.

Водитель, управляя автомобилем, не учел дорожную обстановку, не снизил скорость и задел боковым зеркалом 82-летнюю женщину, которая переходила дорогу в непредвиденном для этого месте. Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

По результатам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание — 3 года лишения свободы и запрет на управление транспортными средствами на такой же срок. Кроме того, он должен выплатить детям погибшей компенсацию морального ущерба в размере 922 тысяч гривен.

Мужчина свою вину не признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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